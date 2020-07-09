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Вирусолог рассказала, стоило ли закрывать метро в Киеве

В метро пассажиры обязательно должны ходить в масках, отметила медик.

9 июля 2020, 04:30
Медик сказала, что в метро старается ехать стоя и ничего не трогать – Карантин в Украине 2020
Вирусолог сказала, что в метро старается ехать стоя и ничего не трогать / УНИАН

Заведующая отделом респираторных и других вирусных инфекций Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний им. Л.В. Громашевского – вирусолог Алла Мироненко, сообщила, что во время карантина из-за китайского коронавируса Covid-19 в метро старается не садиться и ни к чему не прикасаться.

Подземка должна работать, а пассажиров нужно обязывать ходить в масках, поскольку вирус выделяется при кашле, чихании и разговоре, рассказала эксперт на чате в Главреде.

Собеседница добавила, что для предотвращения заражения достаточно масок, регулярного мытья или обработки рук антисептиком

"…Я, например, стараюсь в метро стоять, не садиться и ни к чему не прикасаться....", – сказала Мироненко.

Медик добавила, что метро вообще не надо было закрывать – стоило просто обязать людей ездить в масках.

"…Ни в одной стране мира метро не закрывали. Разве что в США в Нью-Йорке ненадолго остановили работу метро, когда был пик эпидемии, но затем оно быстро возобновило работу. У нас решили поступить иначе", – подчеркнула эксперт.

Читайте такжеКарантин в Киеве: эпидемиолог объяснил, почему метро нельзя закрыватьНапомним, в Украине с 11 марта ввели общенациональный карантин. В нашей стране решили приостановить работу общественного транспорта в обычном режиме, метро было закрыто. Позже ограничительные меры смягчили, и транспорт возобновил работу в обычном режиме.

С 22 мая карантин в Украине стал адаптивным – местные власти сами решают, ослаблять или ужесточать ограничительные меры. Кабмин решил, что карантин должен действовать до конца июля.

Алла Мироненко метро коронавирус новости
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