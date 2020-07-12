Карантин не ослабят: в Украине 7 областей затянула "трясина" коронавируса

В Украине 7 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает свое победоносное шествие. И даже несмотря на то, что за последние сутки в стране зафиксировали небольшой спад новых случаев заражения, 7 областей пока не соответствуют требованиям Министерства здравоохранения для ослабления карантина.

Об этом сообщили в Минздраве.

По информации Министерства здравоохранения, список регионов, которым запрещено ослаблять карантин, за минувшие сутки пополнился Винницкой областью. Там ухудшился показатель динамики заболеваемости коронавирусом. Сейчас он составляет 22,4% при норме меньше 10. Отметим, за минувшие сутки в Винницкой области зарегистрировали 16 случаев заражения.

Таким образом, по состоянию на утро, 12 июля, ослабить карантин не могут:

Винницкая область;

Волынская область;

Донецкая область;

Закарпатская область;

Ровенская область;

Тернопольская область;

Черниговская область.

Отметим, по состоянию на воскресенье, 12 июля, в Украине у 53 521 человека диагностировали коронавирус.

По сравнению с 11 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +678.

Жертвами COVID-19 стали 1 383 человека (+11 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 118 человек (+457 за сутки).

Читайте также"Страшная ошибка": Комаровский забил тревогу из-за карантинаНапомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил о том, что в Украине уже второй день подряд количество граждан, которые выздоровели от коронавирусной инфекции, значительно превышает количество тех, кто заболел.

"Хотя цифры распространения COVID-19 оставляют желать лучшего, мы пришли к моменту, когда выздоравливает больше людей, чем заражается. Это видно и по отчетам каждой из служб. Это означает, что наши скоординированные действия были правильными, и украинцы прислушались к рекомендациям властей. Нам надо по-прежнему двигаться в соответствии с ситуацией", - подчеркнул президент.