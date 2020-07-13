Ослабления карантина не будет: в Украине 7 областей увязли в "объятиях" коронавируса

В Украине 7 областей не могут ослабить карантин / УНИАН

Коронавирус в Украине немного ослабил хватку, и число новых случаев заражения за последние сутки едва превысило 600. Но эти показатели не позволяют снять ограничения в стране – по состоянию на 13 июля 7 областей не могут ослабить карантин.

Такие данные обнародовали в Министерстве здравоохранения.

По информации, за последние сутки из списка "ушла" Тернопольская область. В то же время ряды областей, не готовых к ослаблению карантина, пополнила Харьковщина.

Согласно списку, по состоянию на утро, 13 июля, к ослаблению не готовы такие области:

Винницкая (превышен показатель динамики);

Волынская (процент выявления);

Донецкая (охват тестирования);

Закарпатская (загруженность больничных коек и процент выявления);

Ровенская (процент выявления);

Харьковская (процент выявления).

Добавим, по состоянию на понедельник, 13 июля, в Украине зафиксированы 54 133 случая заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 12 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +612.

Жертвами COVID-19 стали 1 398 человек (+15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 26 503 человека (+385 за сутки).

Читайте такжеУханьские ученые сдались США и слили данные о происхождении COVID-19Напомним, ранее директор Закарпатского противоопухолевого центра Андрей Русин, подхвативший коронавирус, записал видеообращение, где он обратился к украинцам, которые не верят в серьезность болезни.

"Хочу обратиться к людям, которые говорят, что это фейк, отмывание средств и т.д. Что мы имеем? Новый не понятный до конца вирус объявил нам войну. И это надо понимать, как атаку. Лабораторный, не лабораторный – не имеет значения. Вирус смертельно опасен и более полумиллиона людей в мире уже умерло", – напомнил врач.