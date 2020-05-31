В Украине анонсировали новый этап смягчения карантина: что открывают с 1 июня

1 июня стартует новый этап смягчения карантинных ограничений / УНИАН

В Украине с понедельника, 1 июня, стартует новый этап смягчения карантинных ограничений.

Как подчеркнул во время брифинга министр здравоохранения Максим Степанов, с 1 июня разрешается перейти к следующему этапу смягчения карантина.

По его словам, будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов.

"Будет разрешена работа спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов. Также начинается межобластное сообщение всеми видами транспорта", - сказал Степанов.

При этом он отметил, что Министерство здравоохранения дало рекомендации по пользованию спортзалами, фитнес-центрами и бассейнами.

Основные рекомендации для спортивных учреждений:

измерение температуры и обработка антисептиком на входе;

1 человек на 10 кв.м;

запрет на многоразовые полотенца;

работники должны носить маски;

запрещены СПА-зоны и массажи.

"Функционирование бассейнов разрешено с определенными ограничениями по количеству людей, которые находятся на одной дорожке. На период карантина запрещается в фитнес-центрах использование многоразовых полотенец, то есть надо пользоваться исключительно персональными полотенцами. Также запрещается использование спа-зон", - отметил Степанов.

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При этом глава Минздрава добавил, что не во всех областях ослаблен карантин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Украине шесть регионов Украины не готовы к смягчению карантина.