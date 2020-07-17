В Минздраве рассказали, будет ли осенью ужесточение карантина в Украине

Степанов не подтвердил информацию о намерении властей ужесточить карантин осенью / УНИАН

Осенью может произойти новый всплеск заболевания COVID-19, однако власти намерены продолжить режим адаптивного карантина. Главным индикатором усиления противоэпидемиологических мер остается резкий рост заполненности больничных коек пациентами, у которых диагностирован коронавирус.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в интервью изданию РБК-Украина.

По его словам, вопрос введения жесткого карантина осенью зависит от ряда определенных факторов. Например, это обострение сезонных болезней. Однако власти вместо ужесточения противокоронавирусных мер сосредоточат усилия на продолжении режима адаптивного карантина.

"У нас условия адаптивного карантина, мы будем дальше это сохранять", - сказал Степанов.

Министр утверждает, что в правительстве есть четкое понимание относительно того, какие факторы влияют на ухудшение эпидемиологической ситуации и готовы в срочном порядке принимать решения.Читайте такжеОсенью карантин в Украине усилят: ученый назвал реальное число больных COVID-19 в стране

"Думаю, в некоторых регионах мы можем наблюдать рост количества заболеваний. Но, думаю, мы будем достаточно оперативно и быстро реагировать", - отметил чиновник.

Также он добавил, что жесткий карантин в понимании власти – это резкий рост заполненности койкомест в учреждениях здравоохранения.

"Что значит жесткий карантин? Для нас показателем для его ужесточения является стремительный рост заполняемости больниц", - подчеркнул глава Минздрава Максим Степанов.Читайте такжеУжесточение карантина в Киевской области с 17 июля: что запретили

Напомним, по данным на 17 июля в Украине зафиксировано 57 264 заражений COVID-19. Количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 809 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил с инициативой касательно сроков продления карантина в Украине.