"Вереницы похоронных машин": бывший главный санврач пояснил продление карантина

Карантин вводят, поскольку пока нет других мер воздействия на распространение коронавируса / УНИАН

Бывший главный санитарный врач Украины Святослав Протас высказал мнение, что новое постановление Кабмина - это, по сути, продление того же адаптивного карантина, который вводился властями ранее.

"Идея адаптивного карантина, простыми словами, это работа в очагах болезни и на сегодняшний день на практике она реализуется в виде политических решений по закрытию объектов деятельности, хотя это должно было быть в виде внедрения противоэпидемических мероприятий и реагирования на очаги и обследования людей на опережение, чтобы подобных очагов не возникало. И это грозит тем, что Украина за подобные действия может заплатить большим количеством жизней чем, например, Китай или другие страны", - сказал он в эксклюзивном комментарии Главреду.

По словам медика, ограничения, которые мы увидели во время жесткого карантина, дают результат и несколько тормозят процесс заражения, но они его полностью не останавливают. Данные карантинные ограничения вводятся как единственный безальтернативный механизм, потому что другого действенного метода защиты не существует.

"Если полностью отменить карантинные ограничения, то у нас будет то же, что было ранее в Европе – вереницы похоронных машин и забитые больницы. Но в то же время не надо слишком увлекаться карантинными мерами, особенно в летний период, потому что сейчас нужно подготовить свой иммунитет к тяжелой осени, так как если перестараться сейчас, то осенью нас придется закрывать дома до следующей весны, потому что болеть придется осенью и зимой", - подытожил он.

Как ранее сообщалось, кардиолог, доктор медицинских наук, профессор Екатерина Амосова высказала мнение, что количество инфицированных в Украине возрастает, поскольку на этому способствует ряд факторов и карантин в Украине уже давно перестали соблюдать.

Напомним, в Одессе комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение с 22 июня усилить карантин из-за эпидемии коронавируса.