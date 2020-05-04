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В Украине с 11 мая откроют парикмахерские и стоматологии: полный список "поблажек"

4 мая 2020, 14:16

С понедельника, 11 мая, в Украине начнут послаблять карантин и откроют ряд важных объектов.

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Каранти в Украине с 11 мая начнут ослаблять / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, при этом некоторые ослабления будут, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в понедельник, 4 мая.

С 11 мая в Украине возобновят работу ряд объектов, в частности, магазины, которые расположены в отдельных помещениях. Вопрос рассмотрели заранее, чтобы бизнес смог подготовить все необходимые условия для безопасной работы.

Что откроют в Украине с 11 мая: 

  • парки, скверы, зоны отдыха;
  • парикмахерские и салоны красоты, маникюрные салоны;
  • летние площадки кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом;
  • работу общепита на вынос;
  • оптовую и розничную торговлю непродовольстенными товарами (кроме ТРЦ);
  • предприятия бытового обслуживания населения;
  • музеи и библиотеки;
  • стоматологии;
  • работу адвокатов, аудиторов, нотариусов;
  • тренировки командных видов спорта для профессиональных команд.

Отметим, по состоянию на утро понедельника, 4 мая, в Украине подтвержден 12 331 случай COVID-19. 

В течение суток было получено +418 уведомлений о новых подтвержденных случаях.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 303 человека, из них 18 медработников. 

В общем, 1619 пациентов уже выздоровели.

Читайте такжеНовые клещи карантина: у Зеленского сделали неожиданное заявлениеНапомним, ранее Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 22 мая, и особо подчеркнул, что далее украинская власть будет ориентироваться на ситуацию с коронавирусом в мире.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире... ", - заявил Шмыгаль на заседании правительства 4 мая.

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