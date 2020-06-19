Карантин из-за коронавируса: Украина закручивает гайки с понедельника

Карантин в Украине - что ужесточают с 22 июня 2020 / УНИАН

Карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина, пообещал министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

"У нас есть Госпродпотребслужба и Нацполиция, у нас урегулировано наложение штрафов за нарушение карантина. Мы считаем, что с понедельника эти два органа должны более жестко реагировать. Мы не можем допустить такого сценария, который мы наблюдали в Италии или Испании", – пояснил чиновник.

Читайте такжеВ Украине готовят волну штрафов из-за карантинаВ свою очередь главный санитарный врач Виктор Ляшко напомнил, что рынки и ТРЦ, рестораны, салоны красоты, офисы, спортзалы и бассейны должны сейчас работать по специальным правилам. В то же время каждый шестой объект замечен в нарушении противоэпидемических норм. Нарушение фиксируются и в транспорте.

Наиболее частые нарушения, по его словам:

запускают большее число посетителей, чем предписывает норма "один человек на 10 кв. м";

работники не проходят термометрию,

в транспорт пускают без масок и большее число пассажиров, чем имеется сидячих мест.

Ранее президент Владимир Зеленский рассказал о новом плане из-за вспышки COVID-19. По его словам, карантин в Украине ужесточать пока не будут.

Напомним, вопрос увеличения штрафов рассматривался на совещании у президента. Тогда премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что усиление административной ответственности может стать эффективной мерой, а глава государства Зеленский призвал проводить проверки рынков, магазинов и общественного транспорта на предмет выявления нарушителей карантина.

Ранее в Минздраве рассказали о разработке документа, в котором будут регламентированы моменты усиления карантинных мероприятий в регионах.