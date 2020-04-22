Коронавирус в Украине: Шмыгаль назвал условия открытия границы

Денис Шмыгаль / УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, при каких условиях Украина откроет закрытые из-за пандемии коронавируса границы.

Глава Кабмина отметил, что на данный момент все страны-соседи Украины закрыли свои границы, поэтому даже если Украина снимет ограничения, все равно никто не сможет ни заехать, ни выехать.

"Сегодня закрыта и Европа, и Соединенные Штаты, а они вошли в это карантинное пике гораздо раньше нас. Например, Италия была впереди нас на месяц. То есть мы можем наблюдать за европейскими странами, за нашими соседями – Польшей, Венгрией, Румынией, как они будут себя вести относительно границ", - сказал Шмыгаль в интервью РБК- Украина.

Принимая решение относительно границ, Украина будет смотреть на шаги стран-соседей и других европейских стран по этому вопросу.

"В зависимости от того, как будут открываться их границы, можно добавлять 30 дней и примерно понимать, что, вероятно, такие же зеркальные меры будут и в Украине, если у нас будет спокойная ситуация", - отметил Шмыгаль.

Как известно, из-за пандемии коронавируса в Украине объявили карантин. Сначала власти решили ввести карантин с 12 марта до 3 апреля, а потом в Украине продлили карантин до 24 числа и ввели режим чрезвычайной ситуации.

Кроме того, с 27 марта 2020 Украина закрыла границы для пассажирского транспорта - речь идет как о возможности выехать из страны, так и въехать в нее.