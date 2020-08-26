Карантин в Украине до 1 ноября: что изменится и какие ждут ограничения

Карантин в Украине продлен и усилен по причине роста заболеваемости коронавирусом/ УНИАН

В среду, 26 августа, правительство приняло постановление о продлении карантина на территории Украины до 1 ноября. Кабмин ужесточил карантинные мероприятия по причине увеличения количества заболеваний COVID-19.

В областях, городах и районах, которые попали в зеленую зону противоэпидемиологических ограничений, запрещена работа ночных развлекательных заведений.

После 00:00 и до 7:00 запрещена работа заведений сферы общественного питания. Исключение – заказы на вынос и осуществление адресной доставки.

Кроме того, запрещается проведение концертов, кроме тех, организацией которых занимается государство.Читайте такжеКоронавирус в Украине 26 августа: число зараженных "перешагнуло" новую психологическую отметку

В постановлении Кабмина подчеркивается, что местные власти получат доступ к данным приложения Дій вдома, на базе которого будут контролироваться граждане, которые должны пребывать на обсервации, а также лица, нарушающие карантинные ограничения.

Правительство обещает доработать документ и опубликовать пункты постановления уже в ближайшее время.

Напомним, с 29 августа по 28 сентября официальный Киев закрывает границы Украины для иностранцев. Въехать в страну смогут только те иностранные граждане, у которых на руках есть документы, подтверждающие их право на легальное пребывание на территории государства.