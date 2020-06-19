Озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля

Карантин в Украине до 31 июля 2020 - обнародованы новые правила / УНИАН

Кабмин обнародовал постановление №500 от 17 июня о продлении адаптивного карантина до 31 июля 2020. В документ включены и обновленные правила карантина в Украине.

"На период действия карантина работа начинается: в органах исполнительной власти, других государственных органах, органах местного самоуправления в 8 часов; в центрах предоставления административных услуг, органах социальной защиты населения, территориальных органах Пенсионного фонда Украины в 10 часов", – сообщается на Правительственном портале.

Карантин в Украине до 31 июля 2020 – новые правила

Документ вводит следующие правила карантина в Украине – на этот период под запретом:

выходить на улицу без документов, что удостоверяют личность, подтверждают гражданство или специальный статус;

не носить маски и иные средства индивидуальной защиты в общественном транспорте, общественных зданиях и сооружениях – такие маски (в том числе сделанные своими руками) должны закрывать нос и рот;

покидать места самоизоляции, обсервации без разрешения, самовольно;

работа детских заведений оздоровления и отдыха;

в любом виде транспорта (независимо от вида пассажирских перевозок – городской, железнодорожный и пр.) не может находиться большее число пассажиров, чем количество сидячих мест в салоне. При этом обеспечить водителей средствами индивидуальной защиты и проконтролировать их ношение должен перевозчик.

Заработали и особые правила для учебных заведений: их запрещается посещать группами более 10 человек. Исключения – участие в государственной итоговой аттестации – ЗНО, вступительных экзаменах, а также в подтверждении квалификации (последнее – для моряков).

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стартовала вторая волна COVID-19. За последние сутки на территории Украины зафиксирована почти тысяча заражений коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.

В то же время две территории в Украине – Винница и Житомирская область – ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.