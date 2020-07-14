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Карантин в Украине собрались продлить – новые сроки и меры

Карантин в Украине после 31 июля хотят продолжить, сообщили в МОЗ.

14 июля 2020, 10:32
Карантин в Украине - до какого числа продлят и новые меры
Карантин в Украине - до какого числа продлят и новые меры / Фото pixabay.com

Карантин в Украине после 31 июля снова собрались продлить – на этот раз до середины августа.

До какого числа хотят продлить карантин в Украине, сообщил источник в Минздраве. Там также объяснили причину продления.

"Еще нет проекта постановления, над ним пока идет работа. Но дискуссия идет о том, что целесообразно установить карантин на две недели (то есть до 14 августа – ред.), потому как у COVID-19 такой срок инкубационного периода", – пишет Сегодня.

Читайте также"Страшная ошибка": Комаровский забил тревогу из-за карантинаУжесточать карантин, скорее всего, не будут: оставят требования по социальной дистанции и для общественного транспорта (в частности, по его обработке). В случае ухудшения ситуации с коронавирусной инфекцией Covid-19 в отдельном регионе – там снова запретят работу спортивных учреждений (стадионов, спортзалов).

Также прорабатывают варианты для дистанционного обучения школьников с 1 сентября.

"Мы со своей стороны подготовим инструкции для открытия стандартного обучения. Но прорабатываются абсолютно все варианты, в том числе и варианты дистанционного обучения. Мы понимаем, что оно не сможет заменить очное обучение, поэтому нужно обучить школы обеспечивать эпидемиологическую безопасность", – пояснили в МОЗ.

Напомним, карантин в Одессе усилен с 14 июля. Ужесточение карантина в Одессе, в частности, коснулось работы заведений общепита.

Ранее Винница и Житомирская область ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная с 22 июня 2020.

По состоянию на вторник, 14 июля, в Украине зафиксирован 54 771 случай заражения китайским коронавирусом.

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