В карантинном списке изменения: кто покинул, а кто попал в компанию "закрытых" областей

Карантин в Украине - две области список покинули, одна добавилась / УНИАН

Карантин в Украине ужесточать не хотят – но и ослабление карантинных мер светит далеко не всем регионам.

По состоянию на 17 июля, на ослабление карантина не могут рассчитывать город Киев и шесть областей. При этом за минувшие сутки две области список покинули, одна добавилась.

Согласно критериям МОЗ, с сегодняшнего дня можно ослабить карантин в Черновицкой и Черниговской областях.

С другой стороны, в черный список снова внесли Львовскую область: здесь процент выявления новых случаев коронавируса превысил 11%, причем динамика прироста Covid-19 втрое выше нормы.

Помимо Львовской области ослабление карантина невозможно в Киеве, а также в Волынской и Винницкой, Закарпатской, Донецкой и Харьковской областях.

Напомним, по данным на 17 июля, в Украине зафиксировано 57 264 заражений COVID-19. Количество заболевших коронавирусом за последние сутки увеличилось на 809 человек.

Ранее президент Владимир Зеленский выступил с инициативой касательно сроков продления карантина в Украине.