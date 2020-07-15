Осенью карантин в Украине усилят: ученый назвал реальное число больных COVID-19 в стране

Украинцы могут столкнуться с жестким карантином уже этим летом / УНИАН

Официально в Украине зарегистрировано более 55 тысяч случаев заражения COVID-19, однако в реальности число заболевших коронавирусом украинцев может достигать показателя более 185 тысяч человек. Статистика отличается от официальной, так как процент выявления коронавируса по стране составляет лишь около 30%. В связи с распространением болезни на территории страны уже осенью могут ужесточить карантин.

Об этом рассказал ученый Киевской школы экономики Юрий Ганиченко в ходе презентации данных эпидемиологической модели KSE, сообщает Интерфакс-Украина.

"На сегодня мы видим 55,607 тыс. официально зарегистрированных случаев, но, согласно результатам нашей модели, реальное количество - 185 тыс. человек. Таким образом, процент выявления составляет около 30%", - рассказал Ганиченко.

По его словам, официальная статистика отражает картину в отношении тех пациентов, у которых зафиксированы симптомы коронавирусной инфекции, тогда как модель KSE может показывать еще и бессимптомные и слабосимптомные прецеденты заболевания китайским вирусом.Читайте такжеЕсть ли смысл в жестком карантине и какой будет вторая волна: доктор Выговская о коронавирусе в Украине

Согласно модели KSE, утверждает Ганиченко, до конца года в Украине могут зафиксировать от 75 до 650 тысяч случаев заражения COVID-19. Умереть могут от 2,5 тысяч до 7,5 тысяч человек.

Также ученый считает, что вне зависимости от сценария развития события, уже осенью украинцев ждет усиление противоэпидемиологических мер.

"Это связано с тем, что сдерживающее воздействие сезонности будет угасать с началом осени. Мы увидели, что в среднем адаптивный карантин позволит спасти около 121 тыс. человек. Сейчас Украина идет по желтому сценарию, который предусматривает 4 тыс. умерших от COVID-19", - сказал Ганиченко, отметив, что мир может перейти на новый пик заболеваемости коронавирусной инфекцией, не преодолев даже предыдущего.Читайте такжеКарантин в Киеве продлится 1,5 года - Госпродпотребслужба

Как подчеркивает Ганниченко, если так называемый желтый сценарий будет реализован в Украине летом, на территории страны будет действовать режим усиленных карантинных мероприятий. В случае зеленого сценария страна может обойтись без карантина. Но осенью карантин будет усилен.

Напомним, адаптивный карантин на территории Украины должен завершиться 31 июля. Власть работают над проектом продления противокоронавирусных мер.

Ранее в Минздраве заявили, что карантинные меры планируют продлить до конца лета.