Эксперт объяснил, почему карантин в Украине сработал эффективно

Карантин помог избежать огромного количества заражений - эксперт / УНИАН

Согласно украинскому законодательству, карантин в Украине может быть определен только главным санитарным врачом, которого в стране на тот момент не было. Несмотря на тот факт, что решение о введении противоэпидемиологических мероприятий политическое, оно оказалось вполне оправданным.

С таким заявлением выступил президент Украинского медицинского клуба Иван Сорока в эфире телеканала Украина 24.

По его словам, по закону эпидемия на территории страны могла быть установлена санитарным врачом, причем в условиях наличия заболевших граждан в количестве более 200 тысяч человек.

"Тогда, когда в Украине объявляли карантин, это было политическое решение. Потому что по украинскому законодательству эпидемия у нас определяется главным санитарным врачом, которого, кстати, на то время у нас не было - определяется, если заболели и есть в активном процессе больше 200 тысяч граждан", - отметил специалист.Читайте такжеУкраина меняет правила въезда в страну на фоне COVID-19: названа дата и условия

Сорока акцентировал внимание на том, что в Украине зафиксировано меньшее количество заболеваний лишь по причине политического решения о введении карантинных мероприятий – на тот момент никто не знал, справится ли украинская система здравоохранения с коронавирусом.

"На сегодняшний день мы можем сказать, что система здравоохранения и отважный труд медиков позволили взять на медицинском уровне эту инфекцию под контроль", - подчеркнул эксперт.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: в Минздраве рассказали, что ждет украинцев

Согласно данным на среду, 29 июля, в Украине зафиксировано 67 597 случаев заражения COVID-19. За последние сутки коронавирус подцепили 1022 украинца.

Напомним, 22 июля правительство продлило противоэпидемиологические меры на территории Украины. До 31 августа в стране будет действовать режим адаптивного карантина.