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Чехия и Египет: появился обновленный список стран, после которых не нужна самоизоляция

В перечень стран, после посещения которых не нужна двухнедельная самоизоляция, добавили еще 9 государств.

20 июля 2020, 17:57
Карантин в Украине - еще 9 стран, после которых не нужна самоизоляция
Карантин в Украине - еще 9 стран, после которых не нужна самоизоляция / УНИАН

Карантин в Украине вносит свои коррективы в международные путешествия. Однако теперь список стран, после которых не придется две недели отсиживаться дома, пополнился еще 9 государствами. Речь идет о так называемых странах зеленой зоны.

Послабления сделали после того, как Минздрав изменил критерии стран зеленой зоны: коронавирусный порог подняли с 40 больных Covid-19 на 100 тыс. населения – до 55 заболевших.

Читайте такжеУкраина меняет правила въезда в страну: какие государства попали в красную зонуТеперь в перечень стран входят:

  • Болгария;
  • Албания;
  • Египет;
  • Румыния;
  • Сербия;
  • Гвинея-Бисау;
  • Чехия;
  • Бангладеш;
  • Суринам.

Ранее Литва исключила Украину из "красного" списка стран. В Литве включили Украину в "красный" список стран риска 13 июля, но теперь это решение не действует.

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