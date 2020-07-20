Чехия и Египет: появился обновленный список стран, после которых не нужна самоизоляция

Карантин в Украине вносит свои коррективы в международные путешествия. Однако теперь список стран, после которых не придется две недели отсиживаться дома, пополнился еще 9 государствами. Речь идет о так называемых странах зеленой зоны.
Послабления сделали после того, как Минздрав изменил критерии стран зеленой зоны: коронавирусный порог подняли с 40 больных Covid-19 на 100 тыс. населения – до 55 заболевших.
Читайте такжеУкраина меняет правила въезда в страну: какие государства попали в красную зонуТеперь в перечень стран входят:
- Болгария;
- Албания;
- Египет;
- Румыния;
- Сербия;
- Гвинея-Бисау;
- Чехия;
- Бангладеш;
- Суринам.
Ранее Литва исключила Украину из "красного" списка стран. В Литве включили Украину в "красный" список стран риска 13 июля, но теперь это решение не действует.
Автор: Диана Беловодская