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Названа область – главный претендент на ужесточение карантина

В одной из областей Украины грозятся ужесточить карантин из-за роста количества больных коронавирусной инфекцией COVID-19.

20 июня 2020, 16:57
Карантин в Украине - где собрались ужесточать
Карантин в Украине - где собрались ужесточать / УНИАН

Министр здравоохранения Максим Степанов собрался с рабочими поездками во Львовскую и Закарпатскую области, так как они являются лидерами по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. При этом чиновник не исключает, что карантин в Закарпатской области ужесточат.

Дополнительные карантинные ограничения введут только на одну неделю, допускает глава МОЗ. Об этом шла речь на традиционном селекторном совещании по предотвращению распространения коронавируса, состоявшемся под председательством главы государства Владимира Зеленского.

На этой неделе показатель заболеваемости на COVID-19 в Украине вырос, сообщается на официальном сайте президента Украины. Так, по последним данным больны коронавирусом в Украине – 44 человека на 100 тыс. населения. Хотя на прошлой неделе этот показатель был 38 человек на 100 тыс.

Ранее сообщалось, что власти Ровенской области приняли решение об усилении контроля над карантином. При этом из-за карантина на Ровенщине запускают весь транспорт.

В то же время две территории в Украине – Винница и Житомирская область – ужесточили карантин с 19 июня. Местные власти приняли такое решение из-за резкого роста больных COVID-19.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.

Напомним, были озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля. Адаптивный карантин в Украине предусматривает обязательное ношение масок и паспорта, если человек собрался на улицу.

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