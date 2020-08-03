У Авакова объяснили, что будет с саботирующими карантин в Украине мэрами

Отвергающие карантин мэры будут отвечать по закону - Геращенко / УНИАН

Градоначальники, которые не хотят соблюдать противоэпидемиологические меры, будут нести ответственность за каждого человека, который умер в результате заражения коронавирусной инфекцией.

Об этом заявил замглавы МВД Антон Геращенко в комментарии Громадському радио.

По его словам, саботирующие противокоронавирусные мероприятия городские градоначальники столкнутся с серьезной ответственностью.

"Те мэры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего в своих городах", - сказал Геращенко.Читайте такжеЕще один областной центр Украины взбунтовался из-за карантина

Напомним, с 3 августа в рамках нового адаптивного карантина в Украине страна по эпидемиологическим показателям была разделена на карантинные зоны – красную, оранжевую, желтую и зеленую.

Власти Тернополя, который попал в красную зону, отказались ужесточать карантин, несмотря на требования центральных властей. Такое решение было принято в ходе внеочередной сессии городского совета.Читайте такжеКарантин в Украине с 1 августа: какие города попали в красную, оранжевую и желтую зоны

В Ивано-Франковске также раскритиковали решение центра об усилении карантина в области и назвали его политическим. Местные власти призвали Киев дать им возможность самостоятельно проводить политику в данном направлении.