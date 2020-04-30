Глава Минздрава заговорил о преждевременности отмены карантина

Карантин в Украине - глава МОЗ заговорил о преждевременности отмены

Отмена карантина в Украине может привести ко второй волне коронавируса – так что ослабление ограничительных мер должно быть взвешенным.

Как рассказал министр здравоохранения Максим Степанов в интервью Reuters, власти Украины "не рискнут снять карантин слишком рано – чтобы не столкнуться со второй волной COVID-19". Перевод материала доступен на сайте Минздрава.

Степанов заверил, даже после ослабления карантина останутся "вещи, за которыми нужно будет наблюдать: например все, что связано с правилами личной гигиены, средствами индивидуальной защиты и рукопожатием".

Читайте такжеУкраина переходит на адаптивный карантин: в Кабмине объяснили, в чем сутьСвоей главной головной болью он назвал высокий уровень заболеваемости Ковид-19 среди украинских медиков.

При этом глава МОЗ заявил, что правительство выделило деньги на повышение зарплат медикам, ввело обязательное тестирование на коронавирус и увеличивает запасы средств индивидуальной защиты.

Ранее сообщалось, что в Киеве из-за ковида взбунтовалась больница. С средины марта больница приняла около 150 зараженных, но в перечень работающих с короной больница не попала и ни копейки не получила.

Напомним, по состоянию на 30 апреля, коронавирус в Украине преодолел планку в 10 тысяч пациентов. От Ковид-19 умер уже 261 украинец.

Как известно, с 11 марта в Украине действует общенациональный карантин для предотвращения распространения коронавируса. Он будет действовать как минимум до 11 мая.