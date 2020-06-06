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Коронавирус в Украине: инфекционист предупредил о новом карантине

6 июня 2020, 17:10

Украине грозит вторая волна Covid-19, отметил стратег.

Эксперт предупредил, что в Украине скоро могут ввести новый карантин – Карантин в Украине
В Украине скоро могут ввести новый карантин, предупредил эксперт / УНИАН

Инфекционист, стратег, консультант по управлению изменениями, директор Revival Institute for Future Вадим Аристов спрогнозировал, что в Украине из-за китайского коронавируса Covid-19 вскоре может быть введен новый карантин.

В нашу страну придет вторая волна вируса, поэтому расслабляться еще рано, рассказал эксперт Главреду.

По его словам, бизнесу и властям стоит использовать временное затишье для того, чтобы подготовиться к возможному новому карантину.

"…мы приближаемся ко второму пику первой волны эпидемии коронавируса, а со временем придет и вторая волна. Каждый пик может быть в десятки и сотни раз выше, нежели то, что мы наблюдали в марте-мае", – заявил эксперт.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: вирусолог предупредила, когда ждать пикаНапомним, карантин в Украине из-за коронавируса ввели с 12 марта. Позже ограничительные меры продляли и смягчали. С 22 мая карантин стал адаптивным – местные власти получили полномочия принимать решения относительно ограничительных мер.

Главный санитарный врач и замминистра здравоохранения Виктор Ляшко говорил, что в украинском государстве осенью ожидается вторая волна коронавируса, и к ней готовятся.

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