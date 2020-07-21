Карантин в Украине нужно серьёзно усилить - инфекционист

Инфекционист заявила, что карантин нужно усилить / УНИАН

Адаптивный карантин в Украине продлили до 31 июля, его судьбу власти решат в ближайшее время. Врач, преподаватель по инфекционным болезням в Ужгородском национальном университете Евгения Данканич заявила, что карантин нужно усилить. И это усиление должно быть очень серьезное.

Об этом Данканич рассказала в интервью "Главкому".

"Следует усилить карантинные мероприятия: ношение масок, применение индивидуальной защиты в общественных местах. И это усиление должно быть очень серьезное. Может, через месяц-два ситуация, которую имеем, нивелировалась бы. По прогнозам, вскоре будет вторая волна, а у нас еще первая не закончилась", - объяснила инфекционист.

Врач подчеркнула, что люди должны помнить, что коронавирус так просто без последствий не проходит, оставляет после себя аутоиммунные последствия.

"Мне, конечно, очень приятно, когда бывшие пациенты звонят, пишут, консультируются, присылают фотографии со своими детьми, благодарят, что помогли, но плачевно, что большинство населения в это не верит (в опасность коронавирусной болезни) и теряет контроль", - отметила врач.

Также Данкевич рассказала о том, что в последнее время люди попадают в больницы в тяжелом состоянии.

"Как только мы выписываем одних больных, поступают новые. Тенденция идет к ухудшению, так как раньше были более "свежие" случаи. А сейчас больные вовремя не обращаются за помощью, лечатся амбулаторно 14 дней, а затем госпитализируются с явлениями дыхательной недостаточности и патологиями сердечно-сосудистой системы, сахарным диабетом и др. То есть поступают к нам в более тяжелых состояниях, чем раньше", - подчеркнула инфекционист.

Отметим, по состоянию на вторник, 21 июля, в Украине зафиксированы 60 166 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 20 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +673.

Жертвами COVID-19 стали 1 518 человек (+20 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 32 199 человек (+760 за сутки).

Читайте также"Усыпить" коронавирус мгновенно: итальянские ученые нашли слабое место COVID-19Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцы устали от противоэпидемиологических мер, поэтому карантин нужно продлевать не дольше, чем на месяц. Действия по пролонгации карантинных мероприятий нужно рассматривать исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

По его словам, власти не должны принимать поспешных решений в данном вопросе, так как люди устали от карантина. Поэтому для начала нужно определиться с алгоритмом, на базе которого будет работать государство в таких условиях.