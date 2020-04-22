Потерявшие из-за карантина работу получат пособие: назван размер

Кабмин установил размер пособия по частичной безработице / УНИАН

Карантин в Украине создал полчища безработных. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля в Украине официально более 400 тысяч безработных, а всего работу в стране потеряли 2 миллиона человек.

Так как карантин в Украине продлили до 11 мая, правительство приняло ряд решений.

В частности, чтобы поддержать тех, кто потерял работу из-за карантина, Кабинет министров установил на период карантина пособие по частичной безработице в размере двух третей оклада, но не больше минимальной зарплаты.

Соответствующая норма содержится в постановлении о Порядке предоставления и возврата средств, направленных на финансирование помощи по частичной безработице на период карантина.

Согласно постановлению, в случае вынужденного сокращения из-за карантина помощь оказывается территориальными органами службы занятости.

Сумма предоставляется на срок сокращения деятельности и на месяц после завершения карантина. Работодатель может обратиться за получением средств для выплат в случае уплаты единого взноса в течение шести месяцев, предшествующих дате сокращения деятельности.

Кроме того, работодатель может не расторгать трудовой договор с работником, которому выплачивалось пособие в течение периода, равного периоду выплаты.

Читайте такжеОседлать пандемию и растянуть ее пик: Ляшко озвучил планы МинздраваНапомним, ранее сообщалось, 22 апреля правительство ввело госрегулирование цен на ряд продуктов и товаров в Украине, которые необходимы для борьбы с COVID-19.

Это так называемые социально значимые продукты питания, лекарственные средства, а также товары медицинского и противоэпидемического назначения.