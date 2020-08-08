Премьер рассказал, как будет организована работа школ с 1 сентября

Школы откроют двери для детей 1 сентября / Фото: УНИАН

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что работа школ с 1 сентября будет организована с учетом эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

В интервью Радио Свобода он подчеркнул, что уже проведены все необходимые мероприятия и совещания, на которых были определены особенности учебного процесса.

Глава правительства подчеркнул, что дети пойдут в школу 1 сентября.

"Учебный год начнется в Украине 1 сентября. Нормальный учебный год. Это важно. Потому что люди переживают. Есть какие-то спекуляции, манипуляции, что все будут учиться дома, что социализация детей не состоится. Есть масса просьб: пустите хоть в первый класс, хоть на один день детей, чтобы дети увидели, что это такое. Нет. У нас учебный год начинается 1 сентября. Мы уже провели все необходимые мероприятия, совещания. Мы запустили процессы в областях. Главы ОГА контролируют", - сказал Шмыгаль.

Читайте такжеМаски на входе и новые запреты: утвержден порядок работы школ и вузов с 1 сентябряПо словам премьера, в регионах, которые окажутся в красной карантинной зоне, в школах будет вводиться стандартный карантин на две недели. В этот период дети будут продолжать обучение, но дистанционно. В Кабмине полагают, что такого срока хватит для улучшения эпидемиологической ситуации, и после двух недель изоляции дети смогут вернуться в школу.

Как ранее сообщили в Минобразования, начало учебного года 2020/2021 1 сентября текущего года ученикам стоит отмечать исключительно в рамках своих классов.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлета заявил о том, что 1 сентября 2020 года в украинских школах начнется полноценный учебный год ‒ кроме тех из них, которые находятся в "красной зоне" по коронавирусу.