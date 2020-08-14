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Укрзализныця закрывает на карантин три станции: что делать пассажирам

14 августа 2020, 18:31

С 17 августа посадка пассажиров на этих станциях производиться не будет.

Карантин в Украине - как будут ходить поезда с 17 августа
Карантин в Украине - как будут ходить поезда с 17 августа / УНИАН

Карантин в Украине повлиял и на поезда Укрзализныци: с 17 августа УЗ временно перестает принимать пассажиров на трех железнодорожных станциях.

На этих станциях люди смогут только выйти – но не зайти обратно или просто сесть на поезд, сообщается на сайте Укрзализныци.

На каких станциях поезда не будут брать пассажиров с 17 августа

С ближайшего понедельника – начиная с 00 ч 01 мин – пассажиров не будут пускать на станциях Дубно, Самбор и Клевань.

Читайте такжеКарантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в ТернополеПродажа билетов на эти станции также остановлена. В частности, нельзя купить проездные документы на следующие поезда:

  • №98/97 Ковель – Киев;
  • №45/46 Ужгород – Лисичанск;
  • №49/50 Киев – Трускавец;
  • №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;
  • №743/744 Киев – Львов;
  • №217/218 Киев – Рахов.

Если кто-то успел купить билет на поезд до одной из перечисленных станций – теперь он может вернуть билет со 100% возмещением его стоимости. Сделать это можно в железнодорожных кассах или по интернету.

Напомним, в начале августа поезда Укрзализныци вообще не останавливались в красной зоне карантина.

Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.

Новые карантинные зоны в Украине с 17 августа

С 17 августа карантин в Украине будет работать по новым правилам: правительство решило сократить количество показателей, по которым определяют уровень заболеваемости в областях, заодно определяя красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны.

Теперь вместо четырех показателей, по которым устанавливают зоны, будет три – за счет объединения двух критериев в один.

В красную зону с 17 августа будут отнесены:

  • город Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
  • Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
  • город Беляевка Одесской области;
  • город Самбор Львовской области;
  • Кицманский район Черновицкой области.

Кроме того, Киев внесли в желтую зону карантина. Правила желтой зоны начнут действовать с 00:00 17 августа.

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