Укрзализныця закрывает на карантин три станции: что делать пассажирам

С 17 августа посадка пассажиров на этих станциях производиться не будет.
Карантин в Украине повлиял и на поезда Укрзализныци: с 17 августа УЗ временно перестает принимать пассажиров на трех железнодорожных станциях.
На этих станциях люди смогут только выйти – но не зайти обратно или просто сесть на поезд, сообщается на сайте Укрзализныци.
На каких станциях поезда не будут брать пассажиров с 17 августа
С ближайшего понедельника – начиная с 00 ч 01 мин – пассажиров не будут пускать на станциях Дубно, Самбор и Клевань.
Читайте такжеКарантинный бунт: пассажиры заставили сделать остановку поезда в ТернополеПродажа билетов на эти станции также остановлена. В частности, нельзя купить проездные документы на следующие поезда:
- №98/97 Ковель – Киев;
- №45/46 Ужгород – Лисичанск;
- №49/50 Киев – Трускавец;
- №231/232 Ивано-Франковск – Геническ;
- №743/744 Киев – Львов;
- №217/218 Киев – Рахов.
Если кто-то успел купить билет на поезд до одной из перечисленных станций – теперь он может вернуть билет со 100% возмещением его стоимости. Сделать это можно в железнодорожных кассах или по интернету.
Напомним, в начале августа поезда Укрзализныци вообще не останавливались в красной зоне карантина.
Позднее в Кабмине пошли на попятную с карантином. Пассажирским поездам Укрзализныци разрешили останавливаться в "красной зоне" для высадки пассажиров, но посадка на этих остановках запрещена.
Новые карантинные зоны в Украине с 17 августа
С 17 августа карантин в Украине будет работать по новым правилам: правительство решило сократить количество показателей, по которым определяют уровень заболеваемости в областях, заодно определяя красные, оранжевые, желтые и зеленые зоны.
Теперь вместо четырех показателей, по которым устанавливают зоны, будет три – за счет объединения двух критериев в один.
В красную зону с 17 августа будут отнесены:
- город Дубно, Костопольский и Ровенский район Ровенской области;
- Городенковский и Косовский районы Ивано-Франковской области;
- город Беляевка Одесской области;
- город Самбор Львовской области;
- Кицманский район Черновицкой области.
Кроме того, Киев внесли в желтую зону карантина. Правила желтой зоны начнут действовать с 00:00 17 августа.