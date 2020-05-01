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Как не растолстеть на карантине: важные советы фитнес-тренера

1 мая 2020, 18:26

По словам специалиста, чтобы не набрать лишних килограммов, нужно соблюдать режим питания и придерживаться простых правил.

лишний вес, жир, спорт
Фитнес-тренер дал советы, как питаться во время карантина / life.informator.news

Карантин в Украине обїявили уже давно, а с 6 апреля ужесточили его требования, что связано с угрозой распространения опасного китайского недуга.

Фитнес-тренер Ярослав Сойников дал важные советы, как не набрать лишних килограммов во время сидения дома, пишет Обозреватель.

Питайтесь полноценно 3 раза в день

Это необходимо для того, чтобы не испытывать голода между приемами пищи. Следует отказаться от перекусов и построить свой день так, чтобы просто не заходить лишний раз на кухню.

За 15 минут до еды выпивайте стакан воды

Прием пищи следует начинать со свежих овощей или фруктов. Так можно снизить риск переедания.

Проследите, чтобы в каждом приеме пищи был белок

Его порция не должна быть большой — размером со сжатый кулак. Это может быть мясо, рыба, сыр. Белок дает ощущение сытости.

Исключите продукты, которые содержат массу лишних калорий

Это сладкие напитки, попкорн, орешки, чипсы. Опасность этих продуктов еще и в том, что никто не ест их по чуть-чуть.

Ранее диетолог поведала,  что во время карантина, введенного в Украине из-за китайского коронавируса, людям нужно принимать в пищу побольше блюд на нежирном курином бульоне, добавлять в рацион зеленую петрушку и не забывать о чесноке, имбире и луке. 

Напомним, ранее Оксана Скиталинская назвала три главных правила похудения весной, а также рассказала, можно ли есть оливковые косточки.

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