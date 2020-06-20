В МОЗ объяснили, при каком условии можно не носить маску на пляжах / Турпром

Карантин в Украине распространяется и на пляжи – однако там ношение масок необязательно при соблюдении одного условия.

"Если мы говорим о пляжах, то на них граждане должны располагаться не ближе 1,5 метра друг от друга. И в этом случае маски носить не обязательно", – пояснил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

При этом он подчеркнул, что маски по-прежнему обязательно надевать в транспорте и в помещениях, то есть "при большом скоплении людей, где невозможно соблюсти социальную дистанцию, которая составляет минимум полтора метра".

Ранее были озвучены карантинные правила, по которым живет Украина до 31 июля. Адаптивный карантин в Украине предусматривает обязательное ношение масок и паспорта, если человек собрался на улицу.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине стартовала вторая волна COVID-19. За последние сутки на территории Украины зафиксирована почти тысяча заражений коронавирусной инфекцией.

Как сообщалось, карантин в Украине не ужесточают – но контроль за его соблюдением станет гораздо более жестким. В частности, украинцев чаще будут штрафовать за нарушение карантина начиная уже с 22 июня 2020.