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Как транспорт будет работать после карантина: в Кабмине раскрыли схему

23 апреля 2020, 15:18

В Украине минимум до конца 2020 года в транспорте нельзя будет ездить без маски, сообщил министр инфраструктуры.

Владислав Криклий поделился, что после карантина в Украине в маршрутках можно будет возить людей только на сидячих местах – Карантин в Украине
После карантина в Украине в маршрутках можно будет возить людей только на сидячих местах, поделился Владислав Криклий / УНИАН

Глава Министерства инфраструктуру Владислав Криклий сообщил, что после карантина в Украине из-за смертоносного китайского коронавируса транспорт начнет работать по определенной схеме.

В маршрутках и автобусах можно будет перевозить только пассажиров, которые заняли сидения, если людей будет больше – водителю будет грозить штраф, рассказал член Кабмина в эфире программы Сніданок з 1+1.

По слова чиновника, также в общественном транспорте нельзя будет ездить без маски – масочный режим сохранят минимум до конца 2020-го.

"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугороднем общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт…", – заявил собеседник.

Криклий добавил, что в пригородных электричках тоже нельзя будет ездить без маски, наличие маски могут проверять контролеры.

Читайте такжеКарантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспортНапомним, в Украине из-за коронавируса ввели карантин, также начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Общественный транспорт перестал перевозить большинство пассажиров, им могут воспользоваться только люди, у которых есть спецпропуска.

Карантин в Украине уже два раза продляли, теперь ограничительные меры действуют до 11 мая.

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