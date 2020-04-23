Как транспорт будет работать после карантина: в Кабмине раскрыли схему

В Украине минимум до конца 2020 года в транспорте нельзя будет ездить без маски, сообщил министр инфраструктуры.
Глава Министерства инфраструктуру Владислав Криклий сообщил, что после карантина в Украине из-за смертоносного китайского коронавируса транспорт начнет работать по определенной схеме.
В маршрутках и автобусах можно будет перевозить только пассажиров, которые заняли сидения, если людей будет больше – водителю будет грозить штраф, рассказал член Кабмина в эфире программы Сніданок з 1+1.
По слова чиновника, также в общественном транспорте нельзя будет ездить без маски – масочный режим сохранят минимум до конца 2020-го.
"Начнем с того, чтобы восстанавливать мобильность между городами. В первую очередь, речь идет о междугороднем общественном транспорте, в дальнейшем межобластной транспорт…", – заявил собеседник.
Криклий добавил, что в пригородных электричках тоже нельзя будет ездить без маски, наличие маски могут проверять контролеры.
Читайте такжеКарантин в Украине: в Кабмине рассказали, когда запустят общественный транспортНапомним, в Украине из-за коронавируса ввели карантин, также начал действовать режим чрезвычайной ситуации. Общественный транспорт перестал перевозить большинство пассажиров, им могут воспользоваться только люди, у которых есть спецпропуска.
Карантин в Украине уже два раза продляли, теперь ограничительные меры действуют до 11 мая.