Жесткий карантин: в Минздраве назвали главное условие выхода области из красной зоны

Ляшко советует соблюдать требования постановления Кабмина / УНИАН

В Украине зафиксирована разная региональная эпидемиологическая ситуация с заражением COVID-19. По этой причине было введено четыре уровня опасности – красный, оранжевый, зеленый и желтый. Населенные пункты могут перемещаться по этим уровням, а чтобы выйти из красной зоны район, город или область должны продемонстрировать оптимальные показатели в течение трех дней.

Об этом заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко в ходе своего брифинга во вторник, 4 августа.

Чиновник привел четыре базовых показателя, по которым будет определяться расположение региона или района по уровням опасности.

Национальные показатели Минздрава

Заполненность больничных коек

Уровень тестирования

Процент тестов с положительными показателями от всех проведенных тестов

Показатель динамики роста прецедентов COVID-19 за последнюю неделю и сравнение этих данных с предыдущими 7 днями

По его словам, самую опасную красную зону местность может покинуть в том случае, если в течение трех дней показатели там соответствуют требованиям Минздрава.

"Для того чтобы область придерживалась этих показателей, нужно выполнять то, что прописано в постановлении Кабмина", - добавил Ляшко.Читайте такжеУкраину ждет новый пик коронавируса: в Минздраве назвали сроки

Напоследок он подчеркнул, что если в течение 5 дней ситуация в области или районе ухудшается, локация переходит на другой уровень опасности.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов подробно рассказал, как украинцам из региона красной зоны можно приехать в область зеленой зоны.