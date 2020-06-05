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В Украине новое смягчение карантина: какие запреты отменили с 5 июня

5 июня 2020, 09:51

В Украине снят запрет на внутренние авиаперелеты.

Медицинская маска
В Украине снят запрет на внутренние авиаперелеты / УНИАН

С пятницы, 5 июня, в Украине введен очередной, четвертый этап ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Украины.

В частности, снят запрет на внутренние авиаперелеты, а кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей в залах.

Главное из очередного этапа ослабления карантина:

  • кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей внутри заведения при условии соблюдения противоэпидемических мер (соблюдение расстояния не менее 1,5 метра между местами для сидения за соседними столами и размещения не более четырех клиентов за одним столом (без учета детей до 14 лет), при условии, что субъект хозяйствования, который осуществляет такую деятельность, является оператором рынка пищевых продуктов и при условии обеспечения персонала средствами индивидуальной защиты (включая защиту лица, глаз, рук) и использования посетителями, кроме времени приема пищи, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно);
  • людям старше 60 лет не обязательно придерживаться самоизоляции;
  • проведение религиозных мероприятий в помещениях при условии пребывания не более 1 человека на 5 кв. м;
  • возобновление деятельности учреждений, предоставляющие услуги по размещению (кроме детских заведений оздоровления и отдыха);
  • проведение аккредитации образовательных программ, по которым осуществляется подготовка соискателей высшего образования, в удаленном режиме;
  • возобновление полетов по Украине (касается тех областей, где благоприятная ситуация с распространением коронавируса. По словам премьер-министра Дениса Шмигаля, в случае несоответствия эпидемической ситуации в регионе по показателям для смягчения мер в течение трех дней подряд, ослабление некоторых карантинных ограничений будет отменено).

Отметим, что в середине июня Украина перейдет на следующий этап выхода из карантина. Так, очередное смягчение ограничений запланировано на 15 июня, что станет возможным при условии благоприятной эпидемиологической ситуации.

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С 15 июня планируется возобновить международное авиасообщение. За границу пассажирские рейсы будут осуществляться в те страны, которые открыли аэропорты для Украины. В связи с запланированным возобновлением авиаперелетов Министерство здравоохранения разрабатывает и вскоре опубликует новые противоэпидемические правила. В них будет учтен опыт и требования европейских партнеров или других стран, у которых уже открыто международное авиасообщение.

Напомним, на утро, 5 июня, в Украине зарегистрировано 25 тыс. 964 случая заболевания COVID-19. С начала пандемии от COVID-19 умерли 762 человека, за минувшие сутки - 15.В то же время количество выздоровевших достигло 11 тыс. 372 человек.

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