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Депутаты от Слуги народа просят Шмыгаля отменить карантин в детсадах

8 мая 2020, 15:29

Закрытые детсады являются едва ли не главной проблемой во время карантина, заявила детупат от Слуги народа Евгения Кравчук.

карантин в Украине
Депутаты хотят отменить карантин в детсадах / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, при этом уже после "майских" ограничительные меры начнут смягчать. В частности, откроют магазины, рестораны, стоматологии, салоны красоты и рынки.

В то же время школьные и дошкольные учебные заведения никто открывать не планирует.

Возобновить работу детских садов с 1 июня предложили народные депутаты от Слуги народа. В частности, они подготовили обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю, которое подписали уже 52 нардепа, сообщила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, закрытые детсады являются чуть ли не главной проблемой во время карантина. 

Кравчук обратила внимание на то, что родители раздражены, и вынуждены работать с детьми "на голове".

"Вскоре откроются офисы, а детсадов придется ждать до 1 сентября. Настроения украинских родителей трудно описать словами, которые можно говорить при детях - официальным языком это называется "рост социальной напряженности. К тмоу ж частные детсады до 1 сентября могут не дожить, так как лишены прибыли на полгода", - заявила Кравчук.

К слову, депутаты предлагают открывать детские сады поэтапно. Вначале они предлагают организовать "дежурные группы" с ограниченным временем пребывания и количеством мест – для детей с особыми потребностями и тех, у кого родители получили справку, что должны выйти на работу.

Далее депутаты предлагают позволить всем детям находиться в садиках неполный день.

На третьем этапе народные избранники предлагают возобновить полноценный учебно-воспитательный процесс.

Читайте такжеКарантин в Украине продлили: Кабмин решил пока оставить украинцев домаНапомним, ранее сообщалось, по состоянию на утро пятницы, 8 мая, коронавирус в Украине нашли у 14 195 человек.

В течение суток было получено +504 уведомления о новых подтвержденных случаях заболевания китайским коронавирусом.

В общем, в результате осложнений, вызванных болезнью COVID-19, умер 361 человек (+21), из них 19 - медики. При этом 2706 человек выздоровели.

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