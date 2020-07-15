Карантин в Украине могут продлевать до конца весны 2021 года: в Киеве назвали причину

Украинцы будут и дальше жить в условиях карантина / УНИАН

Глобальная тенденция заболеваемости COVID-19 свидетельствует о том, что человечество пока не может побороть коронавирус. Нет прогресса в борьбе с вирусной угрозой и в Украине. Вследствие этого украинцам нужно готовиться к продлению карантина до конца весны 2021 года.

Об этом заявил глава медкомиссии Киева, депутат городского совета от партии ВО Свобода Олег Гелевей в ходе брифинга в УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день в мире установлен рекорд по количеству активных больных коронавирусом – 5 миллионов человек. Это говорит о том, что карантин может быть продлен не только до Нового года, но и до конца весны 2021 года.

"В мире на сегодняшний день побит рекорд в 5 миллионов активно больных (COVID-19), и эта тенденция постоянно растет. Света в конце тоннеля пока не видно. В том числе его не видно и в Украине. Мы должны быть готовы, что это не только до нового года - этот вопрос не будет решен, а возможно не будет решен до конца весны", - утверждает Гелевей.Читайте такжеКарантин в Украине могут продлить до Нового года: в Киеве сделали заявление

Также депутат добавил, что на территории Украины действует адаптивный карантин, и подобные прогнозы не должны указывать украинцам на то, что они должны сидеть взаперти и пребывать на постоянной самоизоляции.

Как подчеркивает Гелевей, украинцы должны соблюдать гигиену и правила социальной дистанции. И только тогда удастся стать на шаг ближе к победе над COVID-19.

Ранее глава Минздрава Максим Степанов заявил, что карантин в Украине может быть продлен как минимум на месяц. Фактически это означает пролонгацию карантинных мер до конца лета.

Тем временем в Госпродпотребслужбе и вовсе считают, что в Киеве карантин может продлиться до 2022 года.