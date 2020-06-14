Киев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будет

В столице Украины и еще 10 областях количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения превышает допустимую норму.
Карантин в Украине поэтапно начали ослаблять. Но по состоянию на 14 июня Киев и десять областей не готовы к переходу на следующий этап снятия ограничений.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.
На сегодня показатель инцидентности превышен в следующих регионах:
- Киев - 16,38
- Винницкая область - 16,64
- Волынская область - 33,55
- Житомирская область - 13,58
- Закарпатская область - 24,73
- Ивано-Франковская область - 12,14
- Львовская область - 26,92
- Ровенская область - 25,59
- Тернопольская область - 14,64
- Черновицкая область - 30,74
- Черниговская область - 13,23.
Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине выявили 31 154 случая заражения китайским коронавирусом.
За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.
Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.
Читайте такжеВторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученыеНапомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.
В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которая заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.