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Киев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будет

14 июня 2020, 13:00

В столице Украины и еще 10 областях количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тысяч населения превышает допустимую норму.

карантин
Киев застрял на карантине / УНИАН

Карантин в Украине поэтапно начали ослаблять. Но по состоянию на 14 июня Киев и десять областей не готовы к переходу на следующий этап снятия ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен в следующих регионах:

  • Киев - 16,38
  • Винницкая область - 16,64
  • Волынская область - 33,55
  • Житомирская область - 13,58
  • Закарпатская область - 24,73
  • Ивано-Франковская область - 12,14
  • Львовская область - 26,92
  • Ровенская область - 25,59
  • Тернопольская область - 14,64
  • Черновицкая область - 30,74
  • Черниговская область - 13,23.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине выявили 31 154 случая заражения китайским коронавирусом.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.

Читайте такжеВторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученыеНапомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которая заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.

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