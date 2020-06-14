Киев и еще 10 областей застряли на карантине – нового ослабления не будет

Киев застрял на карантине / УНИАН

Карантин в Украине поэтапно начали ослаблять. Но по состоянию на 14 июня Киев и десять областей не готовы к переходу на следующий этап снятия ограничений.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в этих регионах превышен показатель инцидентности - количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 тыс. населения. Для перехода на следующий этап ослабления данный показатель не должен превышать 12.

На сегодня показатель инцидентности превышен в следующих регионах:

Киев - 16,38

Винницкая область - 16,64

Волынская область - 33,55

Житомирская область - 13,58

Закарпатская область - 24,73

Ивано-Франковская область - 12,14

Львовская область - 26,92

Ровенская область - 25,59

Тернопольская область - 14,64

Черновицкая область - 30,74

Черниговская область - 13,23.

Отметим, по состоянию на утро воскресенья, 14 июня, в Украине выявили 31 154 случая заражения китайским коронавирусом.

За последние 24 часа в Украине зафиксировали + 648 новых случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине скончались 889 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 - за сутки умерли еще 9 жителей страны.

Читайте такжеВторая волна коронавируса придет в середине лета – британские ученыеНапомним, ранее главный санврач Украины Виктор Ляшко заявил, что в связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий.

В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которая заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.