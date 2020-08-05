Никакого ослабления карантина: Киев и 11 областей не могут "оторваться" от коронавируса

Киев и 11 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине вышел из-под контроля - по состоянию на 5 августа в стране уже более 75 тысяч случаев заражения. К ослаблению карантина не готовы 11 областей и столица. При этом в Николаевской области зафиксирован самый высокий процент динамики заболеваемости коронавирусом - 98,39%.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным Минздрава, не готовы смягчать ограничения:

Киев (динамика 10,83%);

Волынская область (выявление 18%);

Житомирская область (выявление 15,14% и динамика 46,30%);

Закарпатская область (загруженность коек 64,85%);

Ивано-Франковская область (выявление 18,11% и динамика 28,32%);

Николаевская область (динамика 98,39%);

Львовская область (выявление 11,41%);

Ровненская область (выявление 17,39% и динамика 26,52%);

Харьковская область (выявление 15,32% и динамика 48,98%);

Хмельницкая область (динамика 19,39%);

Черновицкая область (загруженность коек 50,29%, выявление 18,32% и динамика 51,09%);

Черниговская область (выявление 15,24% и динамика 78,57%).

Отметим, по состоянию на среду, 5 августа, в Украине зафиксированы 75 490 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 4 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1271.

Жертвами COVID-19 стали 1 788 человек (+24 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 41 527 человек (+914 за сутки).

Читайте такжеУченые назвали самых опасных распространителей коронавирусаНапомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания правительства заявил, что Министерство здравоохранения должно организовать специальное совещание с мэрами украинских городов, на котором представители центральной власти и органов местного самоуправления должны обсудить важные вопросы, касающиеся противоэпидемиологических мероприятий.

"Чрезвычайно важно сегодня коммуницировать с руководителями районов, городов областного значения. Очень важно, что деление на цвета имеют очень четкие параметры", - отметил Шмыгаль.