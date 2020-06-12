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Украина в шаге от ужесточения карантина: в Минздраве назвали области, где бушует COVID-19

12 июня 2020, 14:14

Эпидемиологические данные в Киеве и 9 областях не соответствуют критериям ослабления карантинных мер.

Коронавирус, карантин
В Украине выросло количество областей, не готовых к смягчению карантина / УНИАН

В пятницу, 12 июня, на территории Украины увеличилось число областей, где данные по количеству заболевших коронавирусной инфекцией превышают норму. Таким образом, страна становится ближе к ужесточению противоэпидемиологических мер, которое накануне обещал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой. Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.

В вышеуказанных регионах установлено более 12 случаев заболевания коронавирусной инфекцией на 100 тысяч населения за последнюю неделю.

Добавим, в четверг, 11 июня, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.

"Если в критическом количестве областей (10 и более) будет критический рост, это будет поводом для возврата к усиленному карантину", - подчеркнул глава правительства.

Также введение новых профилактических мер анонсировали и в Минздраве.

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