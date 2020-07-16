В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит

Карантин в Украине - Киев и еще 7 областей остались без послаблений / УНИАН

Карантин в Украине не будут ослаблять в Киеве и еще семи областях: эти территории не готовы к ослаблению карантинных мер из-за роста динамики коронавирусной инфекции Covid-19.

В перечень вошли Киев, Волынская и Винницкая, Донецкая и Харьковская, Закарпатская, Черниговская и Черновицкая области, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В министерстве уточнили, что у них нет данных по заболеваемости Covid-19 в АР Крым и городе Севастополь.

По состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине зафиксированы 56 455 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 15 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +848.

Коронавирус в Киеве по состоянию на четверг, 16 июля, заразил уже 6613 жителей города. За минувшие сутки было обнаружено еще больше сотни новых случаев инфицирования.

Напомним, Киев может не выйти из карантина до 2022 года. Для того, чтобы завершилась пандемия, должно переболеть коронавирусом 80% населения.

Ранее в МОЗ заявили, что карантин в Украине могут продлить до конца лета. Власти не намерены полностью отменять противоэпидемиологические меры.