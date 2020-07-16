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В МОЗ назвали регионы, которым ослабление карантина не светит

Карантин в Киеве ослаблять не будут – как и еще в 7 областях.

16 июля 2020, 12:23
Карантин в Украине - Киев и еще 7 областей остались без послаблений
Карантин в Украине - Киев и еще 7 областей остались без послаблений / УНИАН

Карантин в Украине не будут ослаблять в Киеве и еще семи областях: эти территории не готовы к ослаблению карантинных мер из-за роста динамики коронавирусной инфекции Covid-19.

В перечень вошли Киев, Волынская и Винницкая, Донецкая и Харьковская, Закарпатская, Черниговская и Черновицкая области, сообщили в Министерстве здравоохранения.

В министерстве уточнили, что у них нет данных по заболеваемости Covid-19 в АР Крым и городе Севастополь.

По состоянию на утро четверга, 16 июля, в Украине зафиксированы 56 455 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 15 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +848.

Коронавирус в Киеве по состоянию на четверг, 16 июля, заразил уже 6613 жителей города. За минувшие сутки было обнаружено еще больше сотни новых случаев инфицирования.

Карантин в Украине - Киев и еще 7 областей остались без послаблений

Напомним, Киев может не выйти из карантина до 2022 года. Для того, чтобы завершилась пандемия, должно переболеть коронавирусом 80% населения.

Ранее в МОЗ заявили, что карантин в Украине могут продлить до конца лета. Власти не намерены полностью отменять противоэпидемиологические меры.

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