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Мертвая хватка коронавируса: Киеву и 7 областям не светит ослабление карантина

Самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области.

4 июля 2020, 15:55

Маска, карантин, коронавирус
Киев и еще 7 областей не готовы к ослаблению карантина / УНИАН

Коронавирус в Украине то бьёт новые антирекорды, то ослабляет свою хватку и дает возможность людям свободно дышать. Тем не менее, по состоянию на субботу, 4 июля, Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина.

Об этом гласят данные Министерства здравоохранения.

По информации, самая высокая недельная динамика заболеваемости зафиксирована в Донецкой области – 376,89%.

Кроме того, к ослаблению карантина не готовы Киев, а также Волынская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Ровенская и Черниговская области.

По информации, регионы не соответствуют одному или нескольким критериям.

В Закарпатской области загруженность больниц, принимающих пациентов с коронавирусом, составляет 63,55%. А в Черниговской области самый низкий процент охвата тестированием - 14,07%.

Статистика по заболеваемости коронавирусом / скриншот Минздрав

Отметим, по состоянию на субботу, 4 июля, в Украине зафиксированы 47 677 случаев заражения китайским коронавирусом.

По сравнению с 3 июля количество подтвержденных случаев увеличилось на +914.

Жертвами COVID-19 стали 1 227 человек (+ 15 за сутки).

С начала эпидемии вылечились от коронавируса 21 155 человек (+597 за сутки).

Читайте такжеВ ВОЗ заявили о начале второго пика пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине для борьбы с распространением китайского коронавируса Covid-19 усилен в Харькове и в Закарпатской области.

В Харькове запретили работу кинотеатров, также запрещено проводить мероприятия с участием более десяти человек.

На Закарпатье запретили работу заведений, которые сдаются в аренду для провидения массовых мероприятий.

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