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Киеву и еще ряду областей не разрешили открывать рестораны с 5 июня

5 июня 2020, 11:20

Столица не соответствует эпидемиологическим показателям.

Карантин, адаптивный
Кафе и рестораны могут работать на вынос / УНИАН

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Украине. По его словам, эпидемия не идет на спад.

Ляшко отметил, что Киев не соответствует эпидемиологическим показателям, которые позволили бы смягчить карантин в городе. Поэтому столице не разрешили с 5 июня полноценно открывать заведения общепита.

"Кафе и рестораны по-прежнему могут работать только на вынос и принимать гостей на летних террасах", - заявил главный санврач Украины Виктор Ляшко на брифинге 5 июня.

Кроме Киева по индикаторам заболеваемости в Украине не проходят Волынская, Житомирская, Львовская, Ровенская область и Черновцы.

"По тестированию не проходит Донецк, Луганск почти проходит", - добавил Ляшко.

В связи с этим комиссии ТЭБиЧС в указанных регионах должны запретить ресторанам смягчать ограничения.

"В случае, если эти заведения будут открываться, это будет нарушение постановления о введении адаптивного карантина на территории Украины", - резюмировал санврач.

Как сообщал Главред, с 5 июня в Украине введен очередной, четвертый этап ослабления карантинных мер, введенных из-за пандемии коронавируса. Соответствующее решение было принято Кабинетом министров Украины. В частности, снят запрет на внутренние авиаперелеты, а кафе и ресторанам разрешено принимать посетителей в залах.

Напомним, в Украине по состоянию на утро пятницы, 5 июня, число зараженных китайским коронавирусом Covid-19 приблизилось к психологической отметке в 26 тысяч человек.

За сутки вирус нашли у 553 человек, и общее количество инфицированных теперь составляет 25 тысяч 964 человека. Из-за Covid-19 кончались 762 человека, а выздоровели - 11 тысяч 372 человека.

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