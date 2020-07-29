Будут ли школьники Киева учиться с сентября: Кличко рассказал о планах властей

Кличко заявил, что местные власти выделили около 4 млрд грн на запуск учебного процесса в школах / УНИАН

Киев готовится к возобновлению учебного процесса в столичных школах с 1 сентября. Местные власти разработали ряд сценариев, которые позволят восстановить образовательный процесс при условии различной степени распространения эпидемии COVID-19. Алгоритм работы школ будет представлен общественности уже 7 августа.

Об этом рассказал киевский городской голова Виталий Кличко в ходе своего брифинга 29 июля.

По его словам, город проводит последовательную подготовку к началу нового учебного года. Местные власти выделили уже около 4 миллиардов гривен для реализации этой задачи. Условия работы образовательного процесса целиком и полностью будут зависеть от динамики распространения коронавирусной угрозы в Украине.Читайте такжеЛяшко рассказал, какие школы в сентябре останутся под замком

"Педагогические коллективы активно готовятся к учебному году, и мы будем готовы к разным сценариям, исходя из эпидемиологической ситуации в стране... Мы сделаем все, чтобы 1 сентября дети сели за парты", - заверил Кличко.

Напоследок он подчеркнул, что профильный департамент КГГА уже 7 августа должен представить план организации учебного процесса в школах на период действия адаптивного карантина в Украине.

Напомним, в начале июля Кличко заявлял, что школьники Киева с 1 сентября должны перейти на формат дистанционного обучения.Читайте также"Это катастрофа": Комаровский забил тревогу из-за дистанционного обучения

Ранее сообщалось, что школы на территории Украины будут работать по правилам эпидемиологического разделения районов и городов. Учебные заведения на период карантина могут закрыть в городах красной зоны.