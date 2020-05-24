В Минздраве рассказали, когда разрешат открыть фуд-корты в ТРЦ

Скопление людей облегчает распространение коронавируса / УНИАН

На сегодняшний день нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, на небольших по площади зонах одновременно находится много людей, что существенно облегчает распространение коронавирусной болезни.

"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - подчеркнул он.

Глава Минздрава также рассказал о том, когда будет возможно открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

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"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине зарегистрировано 20 986 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине от вируса умерли 617 человек, выздоровели – 7 099.