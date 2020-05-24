УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

В Минздраве рассказали, когда разрешат открыть фуд-корты в ТРЦ

24 мая 2020, 12:17

Скопление людей облегчает распространение коронавируса, подчеркнул Максим Степанов.

Карантина
Скопление людей облегчает распространение коронавируса / УНИАН

На сегодняшний день нельзя разрешить открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Как заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в ходе онлайн-брифинга, на небольших по площади зонах одновременно находится много людей, что существенно облегчает распространение коронавирусной болезни.

"Сейчас, на сегодняшнем этапе, мы не можем себе позволить открытие фуд-кортов и развлекательных зон", - подчеркнул он.

Глава Минздрава также рассказал о том, когда будет возможно открывать фуд-корты и развлекательные зоны в торгово-развлекательных центрах.

Читайте такжеКакие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: подробная статистка

"Как только будет позволять эпидемиологическая ситуация, поверьте, никто не будет затягивать с тем, чтобы начать открывать и давать разрешение на открытие таких точек", - добавил Степанов.

Напомним, в Украине зарегистрировано 20 986 случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в Украине от вируса умерли 617 человек, выздоровели – 7 099.

карантин в Украине карантин коронавирус в Украине Минздрав ТРЦ
Сейчас вы просматриваете новость «В Минздраве рассказали, когда разрешат открыть фуд-корты в ТРЦ». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

12:58
Бывшего нардепа-"тушку" назвали виновником смертельного ДТП
12:57
Коронавирус в Украине и мире: сколько больных и жертв на 24 мая Видео
12:39
Гороскоп на 25 мая для всех знаков Зодиака: новая опора, признание и удары в спину Видео
12:17
В Минздраве рассказали, когда разрешат открыть фуд-корты в ТРЦ Видео
11:42
Трамп решил подмять мир под себя мнение
11:40
Какие регионы Украины не готовы к смягчению карантина: подробная статистика
11:00
Коронавирус в Киеве: назван самый "грязный" район
10:49
Разрушительная стихия: ученые предупредили об ураганах и штормах с циклонами Видео
10:29
"Нужна команда": Притула ответил на вопрос об участии в выборах мэра Киева
09:50
Не пеняйте на зеркало мнение
09:45
"Крещатик – как кладбище": в Сети возмущены новым озеленением Киева
09:12
Загадка гибели нардепа Давыденко: эксперты указали на странные детали Видео
09:00
Коронавирус в Украине подбирается к новому антирекорду Видео
08:47
Возвращение Яценюка: кем могут назначить бывшего премьера
08:32
Гороскоп на 24 мая для всех знаков Зодиака: скачок удачливости и прибыль Видео
08:22
Второй год Зеленского: почему теперь ему мало "не скурвиться" мнение
08:10
"Освобождены от карантина": стало известно, кто может попасть в Польшу Видео
08:07
Удар по мировой безопасности: зачем США пускают под нож международные договоры
06:49
Как правильно празднуется Троица в 2020 году – от даты до традиций
06:39
Синоптик назвал самый жаркий месяц лета 2020
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять