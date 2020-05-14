Выход из карантина: в Минобразования рассказали, когда в Украине откроют детсады

В Украине планируют открывать детсады после карантина / УНИАН

О перспективах возобновления работы дошкольных детских учреждений рассказала временно исполняющая обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.

По ее словам, для того, чтобы дети и воспитатели, значительная часть которых в зоне риска, имели возможность вернуться в учреждения образования, детсады должны отвечать всем требованиям безопасности.

"Учреждения дошкольного образования смогут возобновить работу в соответствии с разработанной правительственной дорожной картой выхода страны из карантина и в случае положительной динамики - снижение показателей заболеваемости", - написала глава Минобразования в Facebook.

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"Общенациональное открытие детсадов будет возможным на 3 этапе дорожной карты с учетом решений комиссий ТЭБ и ЧС территориальных единиц", - добавила Мандзий.

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Напомним, ранее в МОН сообщили о том, что удаленные занятия продлятся до 31 мая, а до 1 июля учебный год будет завершен.