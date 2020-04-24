Эксперт спрогнозировал конец карантина в Украине

В Украине карантин может закончиться ближе к июлю, спрогнозировал эксперт / УНИАН

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко полагает, что карантин в Украине из-за смертоносного китайского коронавируса не затянется на годы.

Власти под тем или иным предлогом будут его ослаблять, независимо от того, будет пик эпидемии или нет, рассказал эксперт Главреду.

Собеседник спрогнозировал, что ослабление карантина приведет к тому, что он закончится уже ближе к июлю.

"Премьер Шмыгаль (Денис Шмыгаль – Ред.) заявил, что Украине придется жить в условиях карантина ближайшие два года. Но двух лет карантина Украина не выдержит – при таком управлении экономикой никакая страна двух лет не вынесет… его будут послаблять… и это послабление приведет к тому, что карантин закончится уже ближе к июлю", – сказал Романенко.

Напомним, новый коронавирус начал косить людей в китайском городе Ухань, а потом начал шагать по планете, была введена пандемия.

Из-за коронавируса в Украине ввели карантин и режим чрезвычайной ситуации. Карантин уже дважды продляли, в последний раз – до 11 мая. Власти полагают, что пик заболеваемости в нашей стране будет 3-8 мая.