Шестизначное число: Ляшко назвал главную победу карантина

Ляшко назвал главную победу карантина / УНИАН

Введение карантина в Украине помогло в 30 раз сократить количество случаев заражения коронавирусом, заявил заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Отметим, по состоянию на 21 апреля коронавирус в Украине выявили у 6125 человек.

Так вот, по словам Ляшко, без карантина количество зараженных могло увеличится до 180 тысяч.

"Карантин в Украине работает. У нас есть моделирование, которое мы проводили до введения карантинных мер: если бы мы не вводили карантинных мер - у нас бы было бы сейчас 180 тысяч больных коронавирусной болезнью", - сказал Ляшко в эфире программы "Cніданок з 1+1".

По его словам, у Украины сегодня есть неплохой результат карантинных мер, но из-за массовых нарушений верующими ограничений в пасхальную ночь, не исключено, что через 5-7 дней может произойти всплеск заболеваемости.

"То, что показывает нам статистика, сколько мы увидели священников, монахов, инфицированных в закрытых помещениях - это 100% даст всплеск. Главный вопрос: какой это всплеск будет? И как мы должны к этому готовиться", - добавил он.

По словам Ляшко, Минздрав пока интенсивно готовится к возможному всплеску эпидемии в тех населенных пунктах, где наибольшее количество верующих посещали храмы в пасхальную ночь.

Читайте такжеВ Минздраве назвали причину продления карантина в УкраинеНапомним, ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко подтвердил информацию о продлении карантина, которую озвучил ранее премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам Ляшко, карантин в Украине могут продлить как минимум до 12 мая. При этом он добавил, что 22 апреля Кабмин рассмотрит решение о продлении карантина.