Украинцам дали рекомендации по планированию летнего отпуска

Криклий считает, что в отпуск можно ехать во второй половине лета / УНИАН

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что украинцам следует планировать отпуск на вторую половину лета, поскольку предположительно с этого периода по стране начнет курсировать транспорт, и будет смягчен карантин в Украине.

"Реалистично планировать отдых на вторую половину лета. Но это если все будут соблюдать правила безопасности, не будут рисковать собой и близкими. И если мы увидим, что статистика улучшается, то есть кривая заболеваний не растет", - цитирует министра BBC News Украина.

Криклий подчеркнул, что прогноз по авиасообщению сделать пока сложно, ситуация будет зависеть от того, как другие страны будут открывать небо. По словам министра, если эпидемия в Украине пройдет более мягко, чем в других странах, то будет открыто сначала внутреннее авиасообщение, а затем международное.

Чиновник подчеркнул, что, если начнет работу наземное сообщение, то первыми будут запущены пригородные поезда и электрички.

Напомним, по прогнозам, открыть метро в Украине и запустить ж/д-сообщение можно уже к началу мая – если будет соблюдено одно условие.

Как ранее сообщалось, из-за карантина 39% украинцев испытывают финансовые трудности, а у 45% – нет сбережений. Таковы результаты показала третья волна CATI-опроса, который был проведен социологами компании Research&Branding Group в период с 11 по 17 апреля 2020 года.