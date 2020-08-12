Показатели зашкаливают: кто из областей остается на карантинном замке

К ослаблению карантина в Украине не готовы 10 территорий.
Карантин в Украине не готовы ослабить 10 территорий: по состоянию на 12 августа, здесь показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 остаются намного выше нормы.
Среди тех, кому не повезло с эпидемиологической ситуацией, остается Киев и Львовская область. Больницы на этих территориях переполнены из-за коронавируса: загруженность коек превысила показатель в 50%.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, не готовы смягчать ограничения:
- Киев – загруженностькоек 50,17%;
- Львовская область – загруженностькоек 52,81%;
- Житомирская область – выявление 11,89%;
- Харьковская область – выявление 13,48%;
- Волынская область – выявление 13,74%;
- Ровненская область – выявление 16,52%;
- Ивано-Франковская область – выявление 17,64%;
- Черновицкая область – выявление 18,79%;
- Одесская область – динамика 27,23%;
- Сумская область – динамика 47,81%.
Напомним, по состоянию на 11 августа, к ослаблению карантина в Украине были не готовы 9 областей. И еще вчера во Львовской области были превышены показатели загруженности коек в больницах.
Как сообщалось, по состоянию на 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433.