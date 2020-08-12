Показатели зашкаливают: кто из областей остается на карантинном замке

Карантин в Украине - кто из областей остается под замком / УНИАН

Карантин в Украине не готовы ослабить 10 территорий: по состоянию на 12 августа, здесь показатели заболеваемости коронавирусной инфекцией Covid-19 остаются намного выше нормы.

Среди тех, кому не повезло с эпидемиологической ситуацией, остается Киев и Львовская область. Больницы на этих территориях переполнены из-за коронавируса: загруженность коек превысила показатель в 50%.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, не готовы смягчать ограничения:

Киев – загруженность коек 50,17%;

коек 50,17%; Львовская область – загруженность коек 52,81%;

коек 52,81%; Житомирская область – выявление 11,89%;

11,89%; Харьковская область – выявление 13,48%;

13,48%; Волынская область – выявление 13,74%;

13,74%; Ровненская область – выявление 16,52%;

16,52%; Ивано-Франковская область – выявление 17,64%;

17,64%; Черновицкая область – выявление 18,79%;

18,79%; Одесская область – динамика 27,23%;

27,23%; Сумская область – динамика 47,81%.

Напомним, по состоянию на 11 августа, к ослаблению карантина в Украине были не готовы 9 областей. И еще вчера во Львовской области были превышены показатели загруженности коек в больницах.

Как сообщалось, по состоянию на 12 августа, в Украине зафиксированы 84 548 случаев заражения китайским коронавирусом. По сравнению с 11 августа количество подтвержденных случаев увеличилось на +1433.