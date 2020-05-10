УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Коронавирус

Ляшко назвал сроки отмены масочного режима в Украине

10 мая 2020, 14:47

Главный государственный санитарный врач рассказл, когда украинцы снимут маски для лица.

Ляшко
Ляшко назвал сроки отмены масочного режима / УНИАН

Карантин в Украине продлили до 22 мая, а уже с 11 числа начнут его смягчать. При этом одним из условий смягчения ограничений является соблюдение масочного режима.

Заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что масочный режим в Украине может завершиться к концу лета в случае снижения количества новых случаев заражения китайским коронавирусом.

"Если число случаев будет идти к снижению, улучшаться, то, возможно, и не все лето мы будем ходить в масках, а достаточно быстро выйдем. Возможно, и детские садики откроем. Если будем видеть, что сезонность не влияет на распространение инфекции, тогда будет сложнее. Тогда будем балансировать на этих 350-500 случаев, и маска станет с нами неотъемлемым другом до конца этого года", - сказал Ляшко в интервью РБК-Украина.

По словам Ляшко, следующий просмотр карантина состоится 22 мая.

"Пока будет карантин, до тех пор мы будем в масках, с антисептиками и социальной дистанцией. Другого выхода нет. Мы говорим о том, что у нас разрабатывается поэтапный план выхода из карантина. Мы уже сейчас смягчаем ограничения с 11 мая. Следующий этап пересмотра карантина - 22 мая. Будем смотреть развитие эпидситуации", - добавил он.

Читайте такжеКоронавирус в Украине взял новую высоту – за сутки заразились более 500 человекНапомним, ранее сообщалось, карантин в Украине с 11 мая начнут ослаблять, но ранее представленный Кабмином план выхода из него будет пересмотрен, заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы начинаем с 1-го этапа, но план из пяти этапов также остается. Мы будем его пересматривать, потому что мы ведем переговоры с бизнесом и пытаемся найти баланс. Также коммуницируем с Министерством образования по вопросам садиков и школ. Будем наблюдать за эпидемической ситуацией и принимать решения", - сказал Ляшко.

Виктор Ляшко карантин в Украине коронавирус в Украине новости Украины маска для лица коронавирус карантин
Сейчас вы просматриваете новость «Ляшко назвал сроки отмены масочного режима в Украине». Другие новости коронавируса читайте в разделе « Коронавирус». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

15:41
В Винницкой области в страшном ДТП погибли трое военных
14:58
Новая волна коронавируса: вирусолог забил тревогу из-за неожиданной опасности
14:50
Модное окрашивание волос для женщин после 50 лет - фото Фото
14:47
Ляшко назвал сроки отмены масочного режима в Украине Видео
14:20
Одноразовые перчатки и защита от коронавируса: ученые развеяли миф Видео
14:02
Три авиакомпании возобновляют рейсы из Украины: откуда можно улететь
13:29
Глава Китая просил ВОЗ отложить заявление о коронавирусе - СМИ Видео
13:28
"Акция стоит 3 млн": в Сеть слили прайс Нацкорпуса
13:25
Гороскоп на 11 мая для всех знаков Зодиака: кому простят все долги, а кого ждут интриги на работе
13:00
Размытый боб – модная стрижка для женщин 30-40 лет: фото Фото
12:55
Запрет на выезд украинцев за границу: в МИД дали разъяснение
12:49
Коронавирус в Украине и мире - сколько людей погибли и заразились на 10 мая Видео
12:24
Выбросила умершего заробитчанина в лес: полька отделалась смешным приговором
11:52
Врач рассказала, почему нельзя гулять в жару при коронавирусе Видео
11:26
Киев запретил выезд украинцев без разрешения МИД – посольство Британии
11:05
Коронавирус в России побил новый рекорд - за сутки 11 тысяч больных Видео
10:58
Над жалким фюрером Путиным уже начинают смеяться мнение
10:35
"Российская мразота": в Крыму боец без правил жестоко избил продавщицу за замечание Видео
10:10
Вирусолог заявила, что Украина готова к запуску метро Видео
09:56
Исчезнувшие водоемы и вода по часам: Украине грозит высыхание – эколог
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять