Почему "фавориты" COVID-19 Киев и Львов не в красной зоне: Ляшко разъяснил ситуацию

Ляшко объяснил, почему Киев не попал в красную зону / УНИАН

Карантин в Украине радикально изменился, и теперь каждую неделю города и районы будут относить в ту или иную зону. В частности, Киев попал в "зеленую" зону эпидемической опасности, потому что его показатели не превышали принятые нормы 5 дней подряд, заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Об этом Ляшко рассказал на брифинге 1 августа.

Отметим, в ходе брифинга журналисты спросили, почему большую часть Украины 31 июля отнесли к "зеленой" зоне – то есть наиболее безопасной по распространению COVID-10, даже Киев, хотя столица в последнее время – в лидерах по приросту новых больных, как и Львовская область.

Ляшко ответил, что зеленая, желтая, оранжевая или красная зоны определяются по 4 национальными показателями, которые исчисляются за 5 дней подряд.

"Потому Киев сегодня – в зеленой зоне, потому что нет превышения 5 дней подряд".

Отметим, по состоянию на утро субботы, 1 августа, в Украине официально зафиксировали 71 056 случаев заражения китайским коронавирусом. При этом в Киеве выявили всего 8342 случая заражения, во Львовской области – 9671.

Читайте такжеЛяшко объяснил, почему в Украине обострилась ситуация с COVID-19Ранее сообщалось, Луцк отказывается подчиняться решению центральной власти и ужесточать карантин с 3 августа. В городском совете заявили, что не будут останавливать транспорт или закрывать заведения.

Об этом заявил советник мэра Луцка Игорь Полищук в Facebook.

По его словам, решение об отнесении города в красную зону карантина "непонятное", поскольку в последнее время по статистике по уровню заболеваемости COVID-19 в городе ничего не изменилось.

"Сообщаем, что Луцкий городской совет не будет принимать никаких решений по остановке транспорта или закрытия любых заведений в связи с вышеуказанным непонятным решением", - написал Полищук.