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Ляшко пояснил, будут ли ужесточать карантин из-за роста больных Covid-19

13 июня 2020, 17:44

Чиновник отметил. Что радикальные меры возможны только на региональном уровне.

Ляшко
Ляшко / УНИАН

Жесткий карантин в Украине вводили в марте, когда количество заражений в сутки не превышало 100 случаев. Сейчас фиксируют по 700 заболевших за день, однако правительство не намерено возвращаться к более жесткому карантину.

"Ослабление карантина и увеличение количества заразившихся - это показывает правильность выбранной государством стратегии относительно введения жесткого карантина в начале эпидемии. Сейчас мы не рассматриваем вопрос рассмотрения возврата к более жестким мерам, поскольку в Украине работает адаптивный карантин", - сказал во время онлайн-брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам чиновника, каждый регион комиссия будет анализировать отдельно, и существуют определенные индикаторы, по которым будут принимать решение о локальном усилении карантина. Поэтому к предыдущему этапу ограничений могут вернуться лишь отдельные населенные пункты.

"Комиссия ТЭБ и ЧС должна определить ту сферу экономики, которая дает более негативный результат по распространению коронавируса и должна вернуться к уменьшению ослаблений, то есть вернуться к предыдущему этапу", - подытожил главный санитарный врач страны.

Карантин в Украине

Ранее Главред писал о том, что критериям ведомства по ослаблению карантинных мероприятий не соответствует эпидемиологическая ситуация в следующих областях: Черновицкой, Тернопольской, Ровенской, Львовской, Киевской, Закарпатской, Житомирской, Волынской и Винницкой.

Аналогично требованиям Минздрава не соответствует и город Киев.Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если ситуация с COVID-19 ухудшится в более чем 10 областях, то правительство будет работать над усилением карантинных ограничений.

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