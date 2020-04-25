Быть или не быть: в Минобразования рассказали о выпускных вечерах

Мандзий поведала о выпускных во время пандемии / УНИАН

Из-за карантина, объявленного в нашей стране в связи пандемией коронавируса, в Минобразования сообщили о перспективах проведения выпускных вечеров в школах.

По словам исполняющей обязанности главы Министерства образования и науки Любомиры Мандзий, проведение праздников для выпускников школ зависит от того, когда закончится карантин, связанный с пандемией коронавируса.

"Это (вопрос выпускных – ред.) зависит от того, когда закончится карантин. Самое важное – это обеспечить безопасность жизни здоровья людей, граждан, выпускников, учителей, родителей", – заявила министр в интервью Радио Свобода.

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Мандзий указала на то, что Министерство образования и науки в своем рекомендательном письме советовало учебным заведениям отказаться от массовых мероприятий.

"Пока у нас карантин, мы ни о каких массовых мероприятиях, связанных с праздником последнего звонка или проведением выпускного, пока говорить не можем", – подытожила она.

Карантин в Украине

Напомним, ранее и.о. министра образования и науки Любомира Мандзий рассказала о том, сколько в условиях карантина украинские школьники будут учиться дистанционно.

Ранее Главред писал, что период проведения сессий в вузах не будет смещен, а преподаватели продолжат работать со студентами дистанционно. В таком же формате организуют и сдачу экзаменов - причем это касается и выпускных экзаменов. Наблюдателей к последним также привлекут дистанционно.