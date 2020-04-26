Стоило ли вводить карантин в Украине: врач ошарашил ответом

Врач уверен, что карантин в Украине был введен вовремя / pixabay.com

Китайский коронавирус продолжает распространяться по территории Украины, но этот процесс проходит намного медленнее, чем в многострадальной Италии.

По словам украинского врача, который недавно вернулся из гуманитарной миссии в Италии, власти нашей страны вовремя ввели меры противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Работник луцкой больницы МВД Андрей Власюк сообщил, что итальянские врачи почувствовали эффект от карантина через неделю после его введения в стране. Хирург, который вместе с другими 19 врачами из украинской делегации в Италии вернулся в Украину, оценил, что профилактические мероприятия в Украине были своевременными, сказал он в интервью газете Волынь.

"Итальянские врачи говорили, что положительный эффект от карантина почувствовали через неделю после того, как его ввели. То есть неделю еще массово обращались больные. Поэтому в Украине очень вовремя ввели карантин", - сказал врач.

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Андрей Власюк из больницы Луцка работал в больнице итальянского города Урбино в терапевтическом отделении. В данный момент медик чувствует себя хорошо и находится на обязательной обсервации в Киевской области. В ближайшее время планирует приступить к врачебной практике на Волыни.

Карантин в Украине

Как ранее писал Главред, на днях в Кабмине представили план поэтапного выхода нашей страны из карантина, а уже сегодня в Минздраве заговорили о досрочном смягчении введенных ограничений.

По словам заместитель министра здравоохранения, главного санитарного врача Виктор Ляшко, в случае стремительного снижение заболевших на коронавирус Украина сможет с первого этапа перейти сразу на третий или четвертый этап выхода из карантина.

Также напомним, по состоянию на утро воскресенья, 26 апреля, в Украине официально обнаружили +492 новых случая заражения уханьской заразой.