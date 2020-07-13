"Красные" и "зеленые" страны: в МИД объяснили, почему эти списки плохие

В Украине хотят пересмотреть списки "красных" и "зеленых" стран / УНИАН

Коронавирус в Украине продолжает пакостить, поэтому граждане страны пока не могут свободно попасть в страны Евросоюза. В то же время МИД предлагает пересмотреть критерии, по которым Украина относит другие государства к "красному" или "зеленому" списку по ситуации с распространением коронавируса.

Об этом рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в интервью "Сегодня".

По его словам, в "красный" список должны попадать страны, где количество заражений на 100 000 населения больше, чем в Украине.

"Нам нужно скорректировать критерии, согласно которым мы относим страну к той или иной категории, чтобы этот список был более объективным и больше соответствовал реальности, которая существует в Украине. Потому что у нас ситуация с цифрами, к сожалению, ухудшается.

Мы, как и ЕС, тоже должны привязаться не к конкретной цифре, которая завтра уже может быть не актуальной, а к критериям. Например, если в стране "Х" показатель больных на 100 тыс. населения больше, чем в Украине, тогда она относится к "красной" зоне, а не писать, что любая страна, в которой более 40 больных на 100 тыс. населения, автоматически попадает в "красный" список", - отметил Кулеба.

Существующий подход, объясняет он, создает ситуацию, когда страны несправедливо оказываются в "красном" списке, а украинцы после возвращения оттуда обязаны самоизолироваться, хотя фактически ситуация с коронавирусом там может быть не хуже, чем в Украине.

Дмитрий Кулеба отметил, что в прошлую среду, 8 июля, уже обсуждал этот вопрос с министром здравоохранения Максимом Степановым, и есть надежда, что критерии скорректируют "в ближайшее время".

Какие правила действуют сейчас?

Отметим, пандемия коронавируса изменила правила путешествий, страны мира разделили на "красную" и "зеленую" зоны.

Чтобы понять, какое государство попадает в ту или иную зону, нужно знать, сколько в нем зафиксировано активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения.

В "зеленую зону" попадают страны, в которых менее 40 активных случаев коронавируса на 100 тысяч населения, а в "красную" – государства, в которых более 40.

Если государство входит в "зеленую зону", то человек, который из нее прибывает, не должен находиться на самоизоляции или на обсервации.

Если же прибывший из государства, которое находится в "красной зоне", – придется находиться на самоизоляции или обсервации на протяжении 14 дней.

Читайте такжеПопасть в Евросоюз с 14 июля: Кулеба рассказал, к чему готовиться украинцамНапомним, украинские граждане сейчас могут въехать в 23 страны. Этот перечень включает и государства, куда необходима виза. Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

В перечень стран входят: Турция, Сербия, Албания, Северная Македония, Черногория, Беларусь, Великобритания, США, Мексика, Египет, Тунис, Республика Корея, Ирак, Иран, Афганистан, Южный Судан, Эфиопия, Бурунди, Сомали, Кения, Замбия, Танзания, Сейшельские острова.